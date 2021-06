[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시는 한국가스공사가 2019년부터 추진해 온 동면 가산일반산업단지내 천연가스 공급소 입주 계획을 철회하기로 했다고 14일 밝혔다.

시는 가스공급 관리소 설치가 필요한 이유에 대한 객관적인 타당성이 부족하고, 주민들의 안전을 위협할 수 있는 시설에 대한 여론 악화 등을 이유로 경남도와 경남개발공사에 유치업종 재검토를 지속해서 요구했다.

또한 동면 주민들도 직접적인 피해를 주장하며 지속해서 설치를 반대하자, 가스공사는 입주 계획 철회가 불가피하다는 입장을 지난 4일 밝혔다.

이에 가스공사는 동면 여락리에 있는 기존 양산관리소 용지를 확장 및 증설해 천연가스 공급을 추진할 예정이라고 알렸다.

양산시 관계자는 “앞으로도 주민 생활과 직결되는 민원 사항에 대해서는 시가 적극적으로 설득·중재에 나서겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr