日, 한국·중국산 용융아연도금철선 덤핑 조사 시작

[아시아경제 권재희 기자] 일본 정부가 한국과 중국에서 수입되는 용융아연도금철선에 반덤핑 관세를 물릴지 판단하기 위한 조사에 착수했다고 14일 교도통신이 보도했다.

보도에 따르면 일본 재무성과 경제산업성은 한국과 중국산 용융아연도금철선이 부당하게 싼 가격으로 수출된다는 일본 업체의 진정에 따라 덤핑 관련 조사를 시작한다고 이날 발표했다.

용융아연도금철선은 낙석 방지용 철망 등을 만드는 데 사용된다.

와이어테크노 등 일본 업체 4곳은 한국산 제품이 20~30%, 중국산은 25~35% 일본 국내 가격보다 싼 가격으로 들어와 피해를 보고 있다며 지난 3월 반덤핑 관세 부과 요구 신청서를 일본 당국에 제출했다.

덤핑 관련 조사 업무를 맡는 일본 재무성과 경제산업성은 앞으로 1년 이내의 조사를 거쳐 자국 산업에 피해가 발생했는지 등을 근거로 반덤핑관세 부과 여부를 결정하게 된다.

일본 정부는 현재 수산화칼륨(2016년 8월~), 철강제 관연결구류(2018년 3월~) 등 2개 한국산 품목에 반덤핑 관세를 물리고 있다.

또 지난해 6월 조사를 시작한 한국산 탄산칼륨에 대해서도 조만간 반덤핑 관세 부과 방침을 확정할 것으로 알려졌다.

교도통신은 한국산 탄산칼륨에 올해 3월부터 4개월간의 잠정 조치로 30.8%의 반덤핑 관세를 물리고 있는 일본 정부가 7월 이후에도 이 조치를 5년간 적용하기로 결정했다고 지난 8일 보도한 바 있다.

