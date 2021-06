진도군, 어린 대하 200만 미 방류…어가 소득 증대

성장 빠르고 생존율 우수, 수산자원 조성에 박차

[진도=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 진도군은 감소 중인 대하의 자원 조성을 위해 지난 2019년 300만 미를 방류한 데 이어 올해 200만 미를 방류해 어업인 소득 증대에 기여하고 있다고 14일 밝혔다.

이번에 방류한 대하는 평균 크기 1㎝ 이상으로 전남 서·남해안에서 서식하는 새우류 중 가장 크다.

생존율이 높고 방류 후 연안에서 멀리 이동하지 않는 정착성 어종으로 방류 효과가 매우 높은 가을철 특산물로 알려져 있다.

군은 올해 빙어 수정란을 임회면 용산제에 방류를 시작으로 뱀장어, 전복 등 내·해수면에 지속해서 방류 사업을 했다.

앞으로도 해삼, 꽃게, 꼬막, 낙지 등 다양한 어종의 방류를 통해 수산자원 회복과 지역경제 활성화를 위한 방류 사업을 지속해서 추진해 나갈 방침이다.

진도군 수산지원과 관계자는 “경제성 있는 고소득 품종에 대한 지속적인 종자 방류를 해 다양한 어종이 서식하는 어장을 만들어 나갈 예정이다”고 말했다.

호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr