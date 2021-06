장흥군, 코로나19 백신접종 39％…전국 접종률 1.9배

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 장흥군(군수 정종순)은 코로나19 백신 접종률이 지난 10일 기준 1차 접종자가 1만 4390명으로 전체 대상 인구(3만 7177명)의 39%라고 14일 밝혔다.

전국 평균 1차 접종률 20.6%보다 1.9배 높은 수치로, 2차 접종까지 마친 접종자는 4629명에 달한다.

75세 이상 1차 접종자는 5799명으로 접종 동의자 기준 접종률은 98%이며, 2차 접종자는 4155명으로 접종률 69%이다. 오는 30일까지 접종을 완료할 계획이다.

요양병원·요양시설, 사회 필수 요원 등 아스트라제네카 1차 대응요원도 96%의 높은 접종률을 보이고 있으며, 지난달 27일부터는 60세∼74세 고령층을 대상으로 18개 위탁 의료기관을 통해 아스트라제네카 백신접종이 시작됐다. 예약률은 87%로 주민들의 적극적인 접종 참여 의지를 보여 주고 있다.

장흥군에서는 그동안 안전한 접종과 접종률 제고를 위해 고령 어르신들의 이동을 위한 교통편의를 제공하고, 코로나 방역 수칙 홍보를 위한 마스크도 배부했다.

또한 마을 담당자를 지정해 백신접종 후 이상 반응 3일간 모니터링을 했으며, 앞으로는 예방접종 인센티브 제공을 위해 접종 완료자에게 배지를 제작해 보급할 계획이다.

정종순 군수는 “코로나19 방역과 백신접종에 적극적으로 동참해 주신 군민 여러분께 감사드린다”며 “군민 모두 행복한 일상으로의 복귀를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

