박범계 "'김학의 수사팀' 이해 상충… 고검 검사급 인사 폭 클 것"

[아시아경제 김대현 기자] 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지 의혹 사건을 수사 중인 수원지검 수사팀에 대해 박범계 법무부 장관이 "이해 상충"이라고 말했다.

14일 오전 박 장관은 법무부 정부과천청사로 출근하면서 취재진과 만나 "수사팀은 김 전 차관의 성 접대·뇌물 사건에서 김 전 차관을 피의자로 수사했고, 이번 출국금지 사건에선 피해자로 놓고 수사를 했다"며 "법조인들은 대체로 이해 상충이라고 본다"고 밝혔다.

현재 김 전 차관의 불법 출국금지 사건 수사를 책임지고 있는 이정섭 수원지검 형사3부장검사는 지난 2019년 김 전 차관의 성 접대·뇌물 수사를 위해 꾸려진 검찰 수사단에서 활동했다.

하지만 지난 10일 대법원이 "증인 회유가 의심된다"며 김 전 차관의 뇌물 혐의를 파기환송하면서 이 부장검사는 이를 입증해야 하는 동시에 불법 출국금지 사건과 관련해선 김 전 차관을 피해자로 놓고 수사하게 됐다.

박 장관은 이 부장검사를 교체할 것인지 묻는 질문엔 "그와 별개로 이번 고검 검사급 인사는 지난번 41명의 검사장급 인사에 연이은 거라 인사 폭이 크다"고 답했다.

또한 그는 "검사장들이 일선에 다 부임해 고검 검사급 인사도 서둘러야 전체적인 조직안정이 될 것"이라며 "직제개편안 정리도 막바지에 온 것 같다. 서두르고 있다"고 했다.

아울러 "직제개편안을 놓고 김오수 검찰총장을 다시 만날 필요는 없어 보인다"면서도 "향후 인사를 위해선 만나봐야 할 것"이라고 덧붙였다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr