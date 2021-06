관악구, 청소년 SNU 온라인 공학캠프 참여자 모집

서울대 공과대학 재학생 멘토링, 소그룹별 공학교실 등 다양한 프로그램 진행...7월2일까지 공학에 관심 있는 지역 내 고등학생 1~3학년 누구나 신청 가능

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 서울대와 함께 진행하는 '2021 청소년 SNU 온라인 공학캠프' 참여자를 모집한다.

청소년 공학캠프는 지역 내 고등학교 학생들이 공학에 흥미를 가질 수 있도록 캠프와 공학이 접목된 체험학습 프로그램을 온라인으로 제공, 미래 과학발전에 기여할 우수인재를 조기 양성하고 대학 진로 선택에 도움을 주기 위한 프로그램이다.

올해 캠프는 코로나19 장기화로 인해 오는 8월4일부터 6일까지 전 일정을 ZOOM을 활용한 온라인 캠프로 진행, 서울대 공과대학 교수진 및 연구원이 참여, 재학생들이 멘토가 돼 전 일정을 함께 한다.

프로그램 내용은 서울대 공과대학 재학생들이 소개하는 ‘학과소개’, 창의적이고 공학적인 마인드를 배우는 ‘공학교실’, 캠프 일정동안 배운 내용을 확인하는 ‘공학 골든벨’, 재학생 멘토에게 궁금한 사항에 대해 묻고 들을 수 있는 ‘토크 콘서트‘, 서울대 교수님이 들려주는 ‘특별강연’ 등 다양하게 구성돼 있다.

특히, 올해는 학생들의 진로 선택에 도움을 주기 위해 참여 학생들이 관심학과 4개를 선택해 해당학과 재학생에게 멘토링 받을 수 있도록 진행한다.

또, 체험활동의 내용을 다양하게 구성, 소그룹별로 운영, 학생들에게 밀착 멘토링을 진행할 예정이다.

캠프에 참여한 학생들에게는 캠프 수료증이 수여되며, 우수 학생에게는 서울대 공과대학장 명의의 상이 수여된다.

관악구에 거주하는 고등학교 1~3학년 학생이면 누구나 본 캠프에 참가할 수 있다. 캠프 참가비는 3만 원이며, 기초생활수급자 및 장애인은 참가비의 50%가 감면된다.

신청방법은 오는 7월2일까지 관악구청 홈페이지(뉴스소식→새소식→관악소식) 또는 서울대 공과대학 홈페이지에서 지원신청서를 내려 받아 서울대 공과대학 이메일(nammh@snu.ac.kr)로 제출하면 된다.

신청서에 기재된 자기소개서를 바탕으로 공학에 대한 관심도를 종합적으로 판단해 최종 40명을 선발, 최종 합격자는 7월5일 오후 5시 서울대 공대 홈페이지에 게재할 예정이다.

박준희 구청장은 “이번 공학캠프로 구 청소년들이 공학 분야의 다양한 체험 및 대학생 멘토와의 교류를 통해 진로에 대한 고민 해결과 전공 선택에 도움을 얻길 바란다”며 “앞으로도 서울대의 우수한 인프라를 활용해 특색 있는 다양한 프로그램을 지역 내 청소년에게 지원할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr