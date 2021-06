[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 김석준 부산시교육감이 지난 11일 부산진구청 평생학습관에서 열린 ‘부산진구 다행복교육지구 마을교사양성과정’에 참석해 ‘미래를 함께 여는 부산교육’을 주제로 특강을 했다.

이 프로그램에는 부산진구 마을교육공동체 활동가 30여명이 참여했다.

김석준 교육감은 ‘미래사회 변화와 미래교육의 방향’과 ‘미래사회 변화를 대비한 부산교육의 역점과제’, ‘학교와 마을 모두가 행복한 마을교육공동체’ 등에 대해 강의했다.

