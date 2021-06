"보관할 장소 없다"…바닷물 희석한 후쿠시마 오염수 방류 방침 밝힌 日

[아시아경제 황수미 기자] 일본이 후쿠시마 제1원전 사고로 발생한 방사성 물질 오염수를 바닷물로 희석한 뒤, 삼중수소 농도 측정 결과를 확인하지 않고 바다에 방류할 방침이라고 밝혔다. 측정 결과가 나오는 기간 동안 희석한 오염수를 보관할 장소가 없다는 이유에서다.

12일(현지시각) 현지 언론에 따르면 일본 후쿠시마 제1원자력발전소 운영사인 도쿄전력은 원전 부지 내 저장탱크에 보관 중인 오염수를 바닷물로 희석하기 전에 삼중수소를 측정하고, 그 결과에 따라 희석에 필요한 바닷물의 양을 산정하기로 했다.

이후 바닷물로 희석한 오염수를 해양 방류하면서 정기적으로 방출구에서 일정량을 채취해 삼중수소 농도를 측정할 계획이다. 문제는 바닷물로 희석한 뒤 삼중수소 농도 측정 결과가 나오기까지 반일에서 하루 정도 걸리기 때문에 그동안에는 오염수가 계속 바다로 방류된다는 것이다.

보도에 따르면 저장탱크에 있는 오염수에는 64종의 방사성 물질이 포함돼 있고, 보관된 오염수의 70%는 삼중수소 외 방사성 물질의 농도가 일본 정부의 기준을 초과하는 상황이다.

이에 따라서 삼중수소 농도를 일본 정부 기준의 40분의 1에 해당하는 1ℓ에 1천500베크렐(㏃) 미만으로 낮추기 위해 오염수를 바닷물로 100배 이상 희석해 해양 방류한다는 방침을 내놓았지만, 바닷물로 희석한 뒤 삼중수소 농도가 1천500베크렐 이상이더라도 측정 결과가 나오는 동안 오염수가 계속 바다로 방류된다는 점이 우려되고 있다.

이에 일본 원자력규제위원회의 후쿠시마 제1원전 폐로 작업 검토회 위원인 하치스카 레이코는 "가능하면 (삼중수소) 농도를 확인하고 (바다에) 흘려보냈으면 한다"는 의견을 제시했다고 현지 언론은 전했다.

