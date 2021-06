인플레 우려 축소 기술주 '꿈틀'‥비트코인 제외 가상화폐 약세

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시는 5월 소비자물가지수(CPI) 발표에도 불구하고 연이틀 상승세로 마감했다. S&P500지수는 또다시 사상 최고를 경신했다. 인플레이션 우려가 축소되며 그동안 위축됐던 기술주들의 부상이 두드러졌다.

11일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 13.36포인트(0.04%) 오른 3만4479.60에, S&P500지수는 8.26포인트(0.19%) 오른 4247.44에, 나스닥지수는 49.09포인트(0.35%) 상승한 1만4069.42에 거래를 마쳤다.

주간 기준으로는 다우지수가 0.8% 하락했고 S&P500지수는 0.4% 상승했다. 나스닥지수는 1.8% 올랐다.

전날 발표된 5월 소비자물가지수(CPI)가 5%나 상승했지만, 시장은 오히려 인플레 상승이 일시적이라는 인식에 주목했다. 예상된 이벤트였던 만큼 연방준비제도(Fed)의 통화정책에 미치는 영향은 크지 않을 것이라는 전망이 확산했다.

대표적인 예가 공포지수라 불리는 '빅스'의 추락이다. 빅스는 이날 15.65를 기록했다. 이는 올해 들어 가장 낮은 수준이다. 빅스의 하락은 시장이 급락할 가능성이 그만큼 작아졌다는 것을 반영한다.

투자은행 제프리스는 "파월 Fed 의장이 다음 주 FOMC 회의에서 테이퍼링에 대해 다음 회의들에서 논의할 필요가 있다고 말할 것으로 보이지만 실행에 나서지는 못할 것 같다"라고 전망했다.

미 10년물 국채금리는 이날도 또 하락해 1.45%포인트까지 내려왔다. 국채금리는 장중 1.42%까지 하락하는 등 채권 매수세가 두드러졌다. 국채금리 하락은 국채값 상승을 뜻한다.

다만 주식과 채권의 동반 강세가 언제든 바뀔 수 있다는 우려도 있다. JP모건은 국채금리를 추종하는 I쉐어20+ 상장지수펀드와 나스닥 100지수 간의 상관관계가 15년 만에 최고로 치솟았다고 전했다.

에드워드 박 브룩스 맥도널드 최고 투자책임자는 "인플레이션은 여전히 큰 위험이다. Fed가 시장의 기대와 다른 말을 할 위험은 여전하다"라고 전망했다.

미 국채금리 하락은 기술주들의 강세를 주도했다. 최근 강세를 보여온 경기 민감주들 대신 기술주들이 향후 증시를 주도할 것이란 예상도 등장하고 있다.

대표적인 예가 코로나19의 대표 수혜주인 줌이다. 줌은 이날 5%나 급등했다. 줌은 지난 한달간 25%나 상승했다.

애플은 1% 상승했지만 기업 분할 법안에 대한 우려로 아마존은 0.08% 내렸다.

테슬라의 주가는 약보합세로 장을 마쳤지만 중국 전기차업체인 니오는 유럽시장 진출 기대감과 저가 모델 서브 브랜드 출시 발표로 6%대의 급등세를 기록했다.

밈주식들은 강세였다. 전날 30% 이상 폭락했던 게임스톱의 주가는 5% 이상 올랐고, AMC 엔터테인먼트의 주가도 15% 이상 올랐다. 클로버헬스의 주가는 4% 이상 상승했다.

가상화폐는 비트코인을 제외하고 대부분 약세였다. 비트코인은 24시간 전 대비 0.7% 상승한 3만7600달러 선에 거래됐다. 이더리움은 5% 하락해 2340달러대에, 도지코인은 2.5% 하락해 31센트에 거래됐다.

