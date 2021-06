EMA "모세혈관누출증후군 병력있으면 AZ백신 접종해선 안돼"

[아시아경제 정현진 기자] 유럽의약품청(EMA)이 모세혈관 누출 증후군 병력이 있는 사람들은 다국적 제약사 아스트라제네카(AZ)의 코로나19 백신을 접종하지 말라고 11일(현지시간) 권고했다.

EMA 안전성위원회는 이날 이전에 모세혈관 누출 증후군을 앓았던 사람들은 AZ 백신을 접종받아서는 안된다고 결론을 내렸다. 이와 함께 모세혈관 누출 증후군을 이 백신의 새로운 부작용으로 제품 정보에 추가해야 한다고 밝혔다.

모세혈관 누출 증후군은 매우 드물지만 심각한 질환으로, 모세혈관에서 체액이 누출돼 팔, 다리가 부어오르거나 저혈압 등을 유발한다고 EMA는 설명했다. EMA는 안전성위원회가 AZ 백신을 맞은 사람에게서 나타난 모세혈관 누출 증후군 사례 6건에 대해 심층 검토를 진행한 결과 이들 중 대부분은 여성에게서 백신 접종 4일 이내에 증상이 나타났다고 설명했다.

EMA는 의료계 종사자들이 이 질환의 신호와 증상에 대해 알고 있어야 하며 AZ 백신 접종 후 며칠 내에 팔, 다리가 빠르게 붓거나 갑작스러운 체중 증가를 경험할 경우 즉각 의료적 도움을 받아야 한다고 밝혔다. 또 저혈압으로 인한 어지러움도 동시에 발생할 수 있다고 덧붙였다.

앞서 EMA는 AZ 코로나19 백신에 대해 혈소판 감소를 동반하는 특이 혈전을 매우 드문 부작용 사례에 포함해야 한다고 결론 내렸다.

