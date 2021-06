바이든 만난 존슨 "英·美, 무너지지 않는 특별한 관계"

[아시아경제 정현진 기자] 조 바이든 미국 대통령이 첫 해외 일정으로 주요 7개국 정상회의 참석차 영국을 방문 중인 가운데 보리스 존슨 영국 총리가 영국과 미국의 관계는 "무너지지 않는 특별한 관계"라고 말했다.

11일(현지시간) 일간 가디언 등에 따르면 존슨 총리는 이날 바이든 대통령과 만난 뒤 "특별한 관계라는 표현을 쓰는 걸 꺼리지 않겠다. 왜냐면 진짜 특별하기 때문"이라면서 "우리는 민주주의와 인권, 규칙에 기반한 세계 질서, 대서양 동맹을 믿는다"고 말했다.

존슨 총리는 이어 "(영·미 관계는) '깊고 의미있는 관계'라고 부를 수 있고 쉽게 무너지지 않는 관계"라면서 "이 관계는 매우 오랜 기간 지속돼 왔고 유럽과 전 세계를 둘러싸고 평화와 번영의 중요한 부분"이라고 표현했다.

존슨 총리는 다만 브렉시트(Brexit·영국의 유럽연합(EU) 탈퇴) 이후 북아일랜드와의 갈등을 빚고 있는 상황에 대해 바이든 대통령이 크게 언급하지 않았다고 했으나 바이든 대통령은 이후 "심각하게 우려된다"는 입장을 내놓기도 했다고 BBC방송은 전했다.

G7 정상회의를 앞두고 존슨 총리는 영국이 내년에 1억명 이상 분량의 코로나19 백신을 빈곤 국가에 기부할 것이라고 말했다. 바이든 대통령도 5억명 이상 분량의 화이자 백신을 92개 중저임금 국가와 아프리카연합 등에 제공할 것이라고 했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr