[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양 대덕면사무소 입구와 주요 도로변을 따라 조성된 아름다운 꽃길이 지역주민과 지나가는 이들의 눈길을 사로잡고 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr