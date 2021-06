은평구, 여름방학 대학생 아르바이트 50명 모집

7월5일부터 4주간 구청 및 도서관 등에서 행정업무 보조

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 2021 여름방학 기간을 맞아 대학생 50명을 선발, 7월5일부터 7월30일까지 행정업무를 체험할 수 있는 대학생 아르바이트를 운영한다.

구에서 운영하는 대학생 아르바이트는 매년 여름·겨울방학 기간 중 지역 거주 대학생들이 직접 구정에 참여해 다양한 행정 현장을 직접 경험할 수 있는 사업이다.

이번 여름방학 대학생 아르바이트 희망자는 6월11일부터 17일까지 구청 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

모집대상은 은평구에 주민등록을 둔 대학생 또는 은평구 소재 대학교 학생이다.

6월21일 전산 추첨을 통해 선발된 대학생들은 6월22~25일 등록 후에 동주민센터, 구청과 도서관·박물관 등에서 구정 업무의 흐름을 이해, 공공기관에서 색다른 사회경험을 체험할 수 있게 된다.

김미경 은평구청장은 “코로나19 장기화로 취업이 어려운 요즘, 이번 아르바이트가 학생들의 밑거름이 되길 바라며, 코로나를 이겨내는 일상을 구민들과 우리 대학생들이 함께 해주면 더욱 빨리 만들어갈 것”이라고 전했다.

