[아시아경제 정현진 기자] 프란치스코 교황이 11일(현지시간) 교황청 성직자성 장관에 한국 천주교 대전교구 교구장인 유흥식 라자로 주교(70)를 임명했다고 교황청이 밝혔다.

성직자성은 교구 사제와 부제들의 사목 활동을 심의하고 이를 위해 주교들을 지원하는 역할을 하는 부처로, 교황청 역사상 한국인 성직자가 차관보 이상 고위직에 임명된 것은 처음이다.

유 주교는 충남 논산 출생으로 1979년 이탈리아 로마 라테라노대 교의신학과를 졸업, 현지에서 사제 서품을 받았고 대전가톨릭대 교수와 총장을 거쳐 2003년 주교품을 받았다.

