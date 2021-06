'중구진학상담센터' 성과 백서 발간

중구 진학상담센터 지난 2년 일련 과정과 성과 모두 담아...2020년 일반고 대학진학률 9% 상승으로 상승률 서울시 1위

[아시아경제 박종일 기자] 중구(구청장 서양호)가 중구 진학상담센터의 2년간의 성과를 정리한 백서 '미래를 위한 중구, 플렉스! 중구진학상담센터'를 발간했다.

서양호 중구청장은 민선 7기 출범부터 '아이 키우기 좋은 중구를 만들겠다'는 슬로건으로 미래 세대를 위한 투자에 아낌없이 지원을 해왔다.

2019년 학부모 대토론회에서 상설 컨설팅에 대한 적극적 요청을 수렴, 같은 해 3월 중구 진학상담센터의 문을 열었다.

현재 중구 진학상담센터는 중구 교육의 컨트롤타워 역할을 하고 있는 중구교육지원센터 이로움 1층에 위치해 지역내 학생과 학부모의 진학과 진로에 대한 갈증을 해소해주고 있다.

중구 진학상담센터가 지난 2년 동안 학생과 학부모와 함께 이루어낸 결실과 지나온 과정, 현재 센터에서 이용할 수 있는 프로그램을 모두 모아 책자에 담아냈다.

백서는 ▲중구진학상담센터가 걸어온 길 ▲숫자로 보는 중구교육 ▲플렉스 중구진학상담센터 ▲중구진학상담센터 소개 ▲컨설팅 이용후기로 구성돼 있다.

'숫자로 보는 중구교육'은 진학상담센터 설치 이후 확연하게 높아진 대학 진학률과 진학상담센터의 이용 현황, 입시 성과를 한 눈에 객관적으로 볼 수 있도록 했다.

특히 중구 일반고의 진학률과 관련해서는 2018년 61.8%로 서울시 자치구 중 18위에서 2020년 70.7%로 4위로 수직 상승했으며 진학률 상승률에서는 서울시에서 1위를 달성했다.

'플렉스! 중구진학상담센터'에서는 중구진학상담센터만의 특징과 비전, 연간 프로그램과 로드맵을 소개하여 학생들의 이용 편의를 도왔다. 지난 두 해 동안의 사진들도 시기별로 함께 담아냈다.

'중구진학상담센터 소개'에서는 중구만의 비용 '제로' 고품격 프라이빗 입시컨설팅을 이끌어가고 있는 전문 컨설턴트 소개와 함께 이용방법을 안내했다.

더불어 진행 중인 대표 프로그램과 지난 프로그램의 운영 결과를 함께 실어 지역내 재학생들이 이용에 참고할 수 있도록 했다.

마지막으로 중구 진학상담센터를 이용한 학생과 학부모님의 대입 합격 수기를 수록했다. 백서 발간을 통해 진학상담센터 성과를 학생과 학부모와 공유, 앞으로 주민들이 진학상담센터를 더 편리하고 알차게 활용하길 기대하고 있다.

본 백서는 지역내 초등, 중등, 고등학교 및 동 주민센터 등에 배부했다.

또, 구 홈페이지와 주민들이 이용하는 온라인 카페에 전자파일로 게시해 누구나 열람 가능하다.

서양호 구청장은 "취임 때부터 교육 문제 개선에 매진한 결과 값진 성과들이 나타나고 있다"며 "앞으로도 중구진학상담센터가 최고의 전문 컨설팅과 학습 지원을 통해 학생, 학부모에게 수준 높은 입시와 진학의 길잡이가 될 수 있도록 하겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr