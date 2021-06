서울여성가족재단, 16일 '국제 가사노동자의 날' 기념 정책토론회

서울시여성가족재단, 전국가정관리사협회, 한국여성노동자회 공동 주최

[아시아경제 임철영 기자] 서울여성가족재단이 국제 가사노동자의 날을 맞아 16일 ‘68년의 배제를 넘어: 가사노동자 권리 보장 의미와 과제’를 주제로 정책토론회를 연다고 13일 밝혔다.

이번 정책토론회는 서울시여성가족재단과 전국가정관리사협회, 한국여성노동자회가 공동으로 주최한다. 토론회에서는 가사근로자의 고용 개선 등에 관한 법률 제정 의의 및 특징, 향후 전망 등을 짚어본다.

또한 플랫폼을 매개로 이루어지는 가사노동이 점차 확대되고 있는 맥락을 고려해, 관련 노동실태를 살펴보고 정책적 지원 방안을 모색한다.

김태명 서울시여성가족재단 대표이사 직무대행은 "가사노동자 고용개선법 법 제정의 의의 및 주요 내용을 공유하는 한편 갈수록 확대되고 있는 플랫폼 가사노동 실태를 드러내고 지원 방안을 모색하고자 전문가와 함께 토론하는 자리를 마련했다"고 말했다.

