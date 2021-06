"산 속 맑은 공기, 인제서 힐링"‥ 진동리 '국민여가 캠핑장' 11일 개장

서울·양양고속路 1시간 30분 소요

인터넷 예약, 주변 관광지 연계 체류형 관광지

[아시아경제 라영철 기자] 강원 인제군 기린면 진동리 '국민여가 캠핑장'이 손님 맞을 준비를 마치고 11일 개장한다.

10일 인제군에 따르면, 국민여가 캠핑장은 2만 1170㎡ 부지에 사업비 23억 원을 들여 오토캠핑장 44면, 취사장, 관리동 등 편의시설을 갖췄으며, 민간 위탁(㈜임팩시스)으로 운영한다.

11일부터 인터넷 예약(https://jindongri.zapza.me/)을 할 수 있으며, 매월 15일부터 다음 달 예약을 할 수 있다, 요금은 비수기(9월~6월) 일요일~목요일은 3만 원, 주말은 4만 원이고, 성수기(7~8월)에는 요일에 상관없이 4만 원이다.

특히, 캠핑장이 위치한 진동리는 서울·양양고속도로 인제 IC와 가까워 서울에서 1시간 30분이면 도착할 수 있다.

뿐만 아니라, 곰배령과 아침가리 계곡, 방태산 등 주변 관광지와 연계해 청정 체험 프로그램을 접목한 체류형 관광체험 공간으로 관광객의 인기를 끌 것으로 보인다.

군은 야외주차장 확대와 나무 데크 설치, 주변 산책로 정비 등을 지속적으로 개선해 나갈 계획이다.

박상수 문화관광과장은 "진동리 국민여가 캠핑장 개장으로 지역주민에는 관광객 유입을 통한 지역 경기 활성화를, 캠핑장 이용객에는 산속의 맑은 공기를 마시며 고요함을 느낄 수 있는 힐링공간으로 거듭나도록 하겠다"고 말했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr