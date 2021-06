'학폭'에 美 초3 학생 극단 선택…가족에 33억원 배상

화장실서 구타 당한 뒤 7분간 의식 잃어

사건 이틀 뒤 재폭행 후 극단적 선택

美 당국 집단 괴롭힘 방지 시스템 마련 및 추모비 세우기로

[아시아경제 이민우 기자] 미국에서 학교 내 집단 폭력에 시달리다 스스로 목숨을 끊은 한 초등학생의 가족들이 배상금 33억원을 받게 됐다. 해당 학교에는 추모비가 세워지는 한편 해당 지역에 집단 괴롭힘 방지 시스템이 마련될 예정이다.

6일(현지시간) 일간 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 미국 오하이오주 신시내티 학구는 2017년 1월 학구 내 카슨 초등학교에서 집단 괴롭힘을 당하다 극단적인 선택을 한 가브리엘 타예의 가족에게 300만달러(약 33억4000만원)의 배상금을 지급하기로 지난 4일 결정했다. 신시내티 학구는 집단 괴롭힘 방지 시스템도 마련해 타예의 가족에게 매년 2회 확인시키는 한편 타예가 다니던 학교에 추모비를 세우기로 했다.

숨질 당시 초등학교 3학년이었던 타예는 최소 1년간 집단 괴롭힘을 당한 것으로 알려졌다. 학교 내 감시카메라에는 타예가 2017년 1월 24일 교내 화장실로 불려간 뒤 한 학생에게 내동댕이쳐지고 의식을 잃을 때까지 구타당한 장면이 찍혔다. 타예는 7분 넘게 의식을 잃은 채 쓰러져있었다. 지나가던 학생들은 그를 발로 차거나 손가락질했다.

타예가 학교 폭력에 시달린 사실을 몰랐던 모친 코닐리아 레이놀즈는 그를 이틀 뒤 다시 학교로 보냈다. 타예는 그날도 폭행을 당한 뒤 하교 후 스스로 목숨을 끊었다. 타예는 군인이 되고 싶어했으며 성적이 우수하고 다툼을 기피한 것으로 알려졌다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr