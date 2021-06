오늘 85.7만명 접종 '하루 최다'…백신 접종 누적 1000만건 돌파

7일 18시까지 하루 최다 접종건수 85.7만건 기록

[아시아경제 김지희 기자] 국내 코로나19 백신 누적 접종건수가 7일 18시 기준 1000만건을 돌파했다.

코로나19 예방접종 대응 추진단에 따르면 이날 18시 기준으로 누적 1차 접종 및 2차 접종 건수는 각각 843만8197건, 229만9892건으로 총 1073만8089건을 기록했다. 전날(6일)까지 누적 접종건수는 988만620건이었으나, 이날 1차 접종 83만7702건, 2차 접종 1만9767건이 늘면서 1000만건을 넘어섰다.

특히 이날 하루 접종건수 85만7000건은 하루 최다 기록이기도 하다. 지난달 27일 71만6000건보다 무려 14만건 이상 높은 수치를 기록해 최다 접종 기록을 갈아치웠다. 이에 따라 1차 접종 인원은 800만명을 넘겨 인구 대비 접종률은 16.4%로 집계됐다.

한편 이날부터 60~64세에 대한 아스트라제네카(AZ) 백신 예방접종이 시작됐다. 추진단은 "접종 후 이상반응 발생 및 조치를 위해 모든 접종 완료자는 예방접종 후 15~30분간 접종기관에 머물러 이상반응 발생 여부를 관찰하고, 귀가 후에도 3시간 이상 주의 깊게 관찰해야 한다"고 주의사항을 재차 당부했다.

