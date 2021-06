민주당 의원·가족 12명 부동산 불법거래 의혹…경찰 "내용 분석 후 엄정 수사"

권익위 전수조사 결과 공문 접수

개별 조사결과는 아직

기존 수사 대상과 겹칠 가능성도

[아시아경제 이관주 기자] 국민권익위원회가 전수조사를 통해 더불어민주당 소속 국회의원과 가족 등 12명이 부동산 거래·보유 과정에서 위법 의혹에 연루된 것으로 파악한 가운데 경찰이 본격적인 수사에 착수할 방침이다.

경찰청 국가수사본부(국수본)는 7일 "국회의원 12명과 관련된 권익위의 '부동산 거래 전수조사 결과' 공문을 접수했다"고 밝혔다.

국수본은 이어 "권익위로부터 별도 통보받을 예정인 개별 조사결과 내용을 분석 후 엄정하게 수사할 예정"이라고 덧붙였다.

국수본은 부동산 투기 의혹에 대해 수사 중인 정부합동 특별수사본부(특수본)를 이끌고 있다. 다만 개별 조사결과가 아직 통보되지 않아 기존 수사선상에 오른 국회의원 가운데 겹치는 부분이 있는지 등은 확인되지 않았다.

권익위는 민주당 국회의원 174명과 그 배우자 및 직계존비속 등 총 816명을 대상으로 지난 7년간 부동산 거래를 전수 조사해 이날 결과를 발표했다.

권익위에 따르면 의심되는 부동산 거래를 한 민주당 의원은 6명이고, 나머지 6명은 의원의 배우자 등 가족이다. 의혹 유형별로는 ▲부동산 명의신탁(6건) ▲업무상 비밀이용(3건) ▲농지법 위반(6건) ▲건축법 위반(1건) 등이다.

