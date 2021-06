日 독도 표기 보고도 모르는 척…"IOC는 일본의 꼭두각시인가요?"

[아시아경제 황수미 기자] 일본이 도쿄올림픽 홈페이지 지도에 독도를 자국 영토로 표기한 사실이 알려지자 곳곳에서 항의 목소리를 내고 있다. 하지만 정작 국제올림픽위원회(IOC)는 "일본 정부에 문의하라"며 책임을 회피하고, 어떠한 조치도 취하지 않고 있다. 이와 관련해 사이버 외교 사절단 반크는 일본 정부와 IOC를 비판하는 포스터를 제작해 4일 공개했다.

반크는 이날 사회관계망서비스(SNS)에 "일본 정부의 꼭두각시로 전락한 IOC를 고발한다"며 포스터 사진을 함께 게재했다. 'IOC는 일본 정부의 꼭두각시인가요?'라는 제목의 디지털 포스터에는 일본 제국을 상징하는 욱일기 모양의 손이 IOC를 마치 꼭두각시처럼 조종하는 듯한 그림이 담겨있다. 이는 일본 정부가 IOC를 이용해 스포츠를 정치적으로 이용하는 행태와, 일본 정부에 아무런 조치도 취하지 않고 있는 IOC를 동시에 비판한 것이다.

반크는 "일본 정부가 2021년 도쿄올림픽 홈페이지 자국 영토 지도에 독도를 올려놨다"며 "이는 올림픽을 계기로 독도를 일본 땅으로 전 세계에 알리겠다는 계산"이라고 비판했다. 또한 "IOC는 스포츠를 정치로 끌어들이는 행위를 엄격히 금지하면서도 올림픽 정신을 정면으로 위배하는 일본 정부의 도발 행위는 눈감아주고 있다"고 지적했다.

앞서 2018년 평창올림픽 당시 한반도기에 독도를 표시하자 일본 정부가 "올림픽 정신에 반하는 정치적 행위"라며 항의했고, IOC는 이를 받아들여 한국 정부에 삭제를 권고한 바 있다. 당시 한국은 이를 받아들여 한반도기에서 독도를 삭제했다.

이에 반크는 "평창올림픽 당시 한반도기에서 독도를 삭제하도록 개입한 적 있는 IOC가 2021년 도쿄올림픽 독도 표기에는 아무런 반응도 보이지 않는다"며 "형평성에 어긋난다"고 지적했다. 그러면서 "IOC가 일본 정부의 꼭두각시가 된 것은 이번 독도 표기 문제가 처음이 아니다"라며 "도쿄올림픽위원회가 2021년 도쿄올림픽 경기장에 욱일기 소지와 반입을 허용한다고 발표했을 때도 IOC는 이를 막지 않았다"고도 덧붙였다.

이어 반크는 "IOC가 일본 정부의 대변인이자, 꼭두각시로 이용당하고 있다는 것을 국제사회에 알려 국제적 비판 여론을 모으고자 한다"고 강조했다. 반크가 제작한 포스터에는 IOC의 행태를 비판하는 글로벌 청원 주소도 함께 담겨있다.

반크는 이날 포스터 배포와 함께 토마스 바흐 IOC 위원장에게 2018 평창올림픽 때와 같이 일본 정부에도 독도 삭제를 공식적으로 요청하라고 촉구하는 항의 서한을 보냈다.

한편 일본이 도쿄올림픽 공식 홈페이지에 독도를 자국 영토로 표기하고 정정하지 않자 한국은 IOC의 중재를 촉구하고 나섰다. 2일(현지시간) 주요외신 등에 따르면 전날 대한체육회는 독도 영유권 분쟁을 적극적으로 중재해달라며 IOC에 서한을 보냈다.

또한 국회의원 132명은 "(일본의 독도 표기는) 대한민국의 영토 주권을 침해하는 명백한 도발 행위"라며 규탄 결의안을 발의한다고 3일 밝혔다. 이들은 "한일 양국의 신뢰 관계를 크게 훼손할 뿐만 아니라 동북아의 평화를 위협할 수 있고, 올림픽 정신을 정면으로 위배하고 있다"며 정부를 향해서는 "단호하고 철저하게 대응하라"고 촉구하기도 했다.

이와 관련해 IOC는 아직 별다른 입장을 내놓지 않고 있으며, 일본은 독도가 자국 영토라는 입장을 굽히지 않고 있다.

