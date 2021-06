文대통령 "4대그룹 덕분에 한미정상회담 성과 좋아"

삼성, 현대차, SK, LG 등 4대그룹 靑 오찬…"하이라이트는 바이든 대통령의 한국 기업 직접 소개"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 2일 청와대 상춘재에서 삼성, 현대자동차, SK, LG 등 4대 그룹 대표와 만나 "지난번 방미 순방 때 우리 4대 그룹이 함께 해주신 덕분에 한미 정상회담 성과가 참 좋았다"고 말했다.

이날 낮 12시부터 진행한 청와대 오찬은 정의선 현대자동차그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등이 참석했다. 삼성은 이재용 부회장 대신에 김기남 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 부회장이 참석했다. 문 대통령은 오찬에 앞서 상춘재에서 사전 환담을 진행하며 한미 정상회담 성공에 기여한 4대 그룹에 감사 인사를 전했다.

문 대통령은 "한미 양국 관계가 기존에도 아주 튼튼한 동맹 관계였지만 그 폭이 더 확장돼 가지고 반도체, 배터리, 전기차 이런 최첨단 기술, 최첨단 제품에서 서로 간에 부족한 공급망을 서로 보완하는 관계로까지 더 포괄적으로 발전된 게 굉장히 뜻깊은 일"이라고 평가했다.

문 대통령은 "하이라이트는 (한미 정상의) 공동기자회견 때 바이든 (미국) 대통령이 (한국 기업인들을) 직접 지목을 해서, 한 번 일어서서 소개를 받았던 그게 제일 하이라이트"라면서 "그만큼 우리 한국 기업들의 기여에 대해 아주 높은 평가를 해주신 것 같다"고 설명했다.

최 회장은 방미 성과를 언급하며 문 대통령에게 축하 인사를 전했다. 문 대통령은 "특히 우리 최 회장님은 비즈니스 라운드 테이블, 공동 기자회견 그리고 맨 마지막에 (미국) 조지아주 배터리 공장까지 일정 전체를 함께 해주셨는데 정말 큰 힘이 됐다"고 말했다.

정 회장은 "방문해주신 덕분에 미국과 사업도 더 잘 될 것 같다"고 말했다. 문 대통령은 "우리 대기업들이 앞장서 나가면 중소·중견 협력업체들도 동반해서 진출하게 되고 우리 부품, 소재, 장비 이런 것이 더 크게 수출이 되기 때문에 오히려 국내 일자리가 더 창출되고 더 많은 기회가 생긴다"고 말했다. 정 회장은 "기회를 많이 만들도록 하겠다"고 화답했다.

이호승 청와대 정책실장은 구 회장에게 "GM과 LG의 배터리는 꽤 됐죠. 협업, 협력한 것이"라고 물었고 구 회장은 "꽤 오래됐다. 사업 초기 시작부터 파트너였다. 지금은 전기차 시장이 더욱 확대되면서 더 많은 기회가 있고 사업 협력도 더 돈독해졌다"고 말했다.

유영민 비서실장이 SK는 포드와 협업하고 있다고 언급하자 이 실장은 "바이든 대통령이 포드 공장에 가서 대형 픽업트럭 전기차를 시승했다. 그런 큰 트럭까지 전기차로 만들 수 있을까 싶었는데 실제로 다닌데요?"라고 물었다. 최 회장은 "F150이라고 미국 사람들이 좋아하는 트럭"이라고 설명했다.

이와 관련해 문 대통령은 "우리 LG, SK 모두 독자적으로 공장을 하기도 하고, 포드나 GM과 합작해서 하기도 하는데 픽업트럭 같은 경우는 한미 FTA로 관세 혜택을 우리가 받아내지 못했기 때문에 수출이 어려운 분야였는데 현지에서 합작공장을 하면서 그 부분을 뚫어낼 수 있게 됐다"고 평가했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr