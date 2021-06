'남혐 손가락' 이어 김치 '파오차이' 표기 논란 휩싸인 GS25

[아시아경제 김초영 기자] 남성 혐오 포스터를 제작했다는 의혹이 나왔던 GS25가 이번에는 주먹밥 상품에 김치를 '파오차이(泡菜)'로 표기했다는 논란에 휩싸였다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 GS25에서 판매 중인 '스팸 계란 김치볶음밥 주먹밥' 제품 설명에 김치의 중국어 표기가 파오차이로 돼 있다는 글이 올라왔다. 작성자는 "영어, 일본어(는) 다 김치인데, 중국어로는 파오차이 볶음밥이 되네요?"라며 "페미(니즘)에 이어 짱XX라니 가지가지한다"고 비난했다.

게시글에 첨부된 상품 설명에는 김치가 알파벳과 가타카나로 독음 그대로 표기됐지만, 중국어로는 '파오차이'로 적혀 있었다. 파오차이는 중국의 절임 음식 중 하나로, 최근 중국에서 "김치는 파오차이에서 기원한 것"이라는 주장을 펼치고 있어 한중간 논쟁이 일고 있다.

농림축산식품부는 8년 전 중국어에 '기' 발음이 없다는 것을 고려해 '맵고(辛) 진기하다(奇)'는 한자를 써서 '신치'라는 표현을 만들었다. 현재 정부도 중국식 이름 '신치' 사용 확산을 위한 법령 개정에 나선 것으로 전해졌다.

GS25 측은 "한국을 방문한 외국인들의 편의를 위해 상품 라벨에 영어, 일어, 중국어 제품명을 병행 표기하고 있다"면서 "고객들의 의견을 수렴하여 빠른 시일 내로 외국어 제품명 표기를 개선할 예정"이라고 밝혔다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr