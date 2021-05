[아시아경제 온라인이슈팀] 치어리더 김연정이 비키니 몸매를 뽐냈다.

지난 27일 김연정은 자신의 인스타그램에 "올해 첫 비키니 부끄부끄"라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.

사진 속 김연정은 바다가 보이는 수영장에서 검은색 비키니를 입은 채 포즈를 취하고 있다.

이에 팬들은 "너무 예뻐요, "화보입니다", "부끄좌" 등의 댓글로 뜨거운 반응을 보였다.

한편 김연정은 박기량, 이수진과 함께 '야구장 3대 여신'으로 불리며 큰 인기를 끌고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr