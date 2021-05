밀알복지재단-비앤에이치코스메틱, 고용취약계층 일자리 창출 업무협약 체결

[아시아경제 이승진 기자] 밀알복지재단이 운영하는 기빙플러스와 비앤에이치코스메틱은 25일 '코로나19 고용취약계층 일자리 창출 및 자립 지원을 위한 사회공헌 협약(MOU)'을 체결했다.

비앤에이치코스메틱은 밀알복지재단에 정기적으로 자사 물품을 기부하고, 밀알복지재단은 기부 받은 물품을 기빙플러스에서 판매해 고용취약계층 일자리 기금을 조성한다는 내용이다.

비앤에이치코스메틱은 화장품 전문 기업으로, 제품 기부 등의 나눔 활동을 펼치며 사회 소외계층을 돕는 사회 공헌 활동을 펴고 있다.

권기현 비앤에이치코스메틱 대표는 "'일시적인 후원이 아닌 일자리 창출을 통한 자립 지원이라는 기빙플러스 가치에 공감하며 물품을 기부하게 됐다"며 "코로나19 장기화로 피해 입은 소외계층에 조금이나마 도움이 되길 바라며 앞으로도 기빙플러스와 협력해 다양한 사회적 가치를 창출하고 싶다"고 말했다.

김인종 밀알복지재단 기빙플러스 본부장은 "코로나19 장기화로 인한 경제 위기 심화와 사회 전반의 비대면화로 취약계층 일자리가 위협받고 있는 상황"이라며 "고용취약계층 지원이 절실한 가운데 따뜻한 나눔을 실천해주신 비앤에이치코스메틱에 감사드리며, 기빙플러스는 이번 협약을 바탕으로 취약계층 일자리 창출과 자립지원을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

기빙플러스는 기업으로부터 기부 받은 새 상품을 판매한 수익으로 매장 내 장애인을 고용하고 지역사회 취약계층을 돕는 기업사회공헌(CSR) 전문 나눔스토어다.

지난 3월부터는 기업이 재고, 이월상품을 소각하는 대신 기빙플러스로 기부해 환경 보호와 나눔에 동참하자는 의미를 담은 '찐-환경 'Born Again!(본 어게인)' 캠페인을 실시해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천을 원하는 기업들의 활동을 돕고 있다.

밀알복지재단은 1993년 설립되어 장애인, 노인, 지역사회 등을 위한 47개 운영시설과 8개 지부를 운영하고 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr