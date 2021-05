LG화학 여수공장, LG로컬밸류업 4기 참가자 모집

지역 문제 해결에 관심있는 청년들을 지원하는 지역인재 육성프로그램

[아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] LG화학 여수공장이 지역사회 혁신가 육성을 위한 로컬밸류업(Local Value-Up) 프로그램을 4기 참가자 모집을 시작으로 오는 12월까지 진행한다.

로컬밸류업 프로그램은 지역사회의 교육, 복지, 문화, 환경, 관광, 일자리 등 분야별로 지역의 혁신가들이 기발한 아이디어로 문제를 해결하는 과정을 통해 지역 내 혁신활동가 육성과 사회적경제 창업을 지원하는 지역혁신가 성장 지원 사업이다.

지역사회의 문제해결 또는 나아갈 방향에 대해 아이디어가 있는 여수시민이라면 누구나 도전 할 수 있는 프로그램으로, 선발된 팀에 대해서는 전문적인 교육과 멘토링의 기회가 제공된다.

또한, 팀별로 시장조사 비용을 별도로 지원하고, 교육 수료 후 성과공유회에서 선발된 우수 팀에 대해 총 상금 900만원도 지원한다. 수료 후 창업 지원 및 LG소셜펠로우 선정을 통한 해외연수 등 다양한 연계사업도 지원 예정이다.

올해 프로그램은 6월 4일까지 약 4주간의 모집 및 선발과정을 거쳐 10개 팀을 선발, 이들이 꿈꾸는 사회혁신 방안에 대해 비즈니스모델을 결합하거나 사회적기업으로 진입할 수 있도록 전문적인 교육과 멘토링을 진행하고 지역의 혁신가들과 함께 그 성과를 공유하는 순서로 진행된다.

