[아시아경제 이정윤 기자] 만취 상태 20대 남성이 한강에 빠졌다 경찰에 구조됐다.

18일 경찰에 따르면 서울 송파경찰서는 전날 오후 11시 20분께 송파구 잠실한강공원 편의점 앞에서 한강 변에 빠진 A(20)씨 구조해 부모에게 인계했다.

경찰에 따르면 A씨는 술을 많이 마신 뒤 구토를 하려고 몸을 숙이다가 강에 빠져 수중 계단 턱을 붙잡고 있었다. 112 신고를 받고 출동한 경찰은 주변 시민과 함께 A씨를 잡고 물 밖으로 끌어 올렸다. A씨는 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌다.

A씨는 당시 동네 친구 3명과 함께 술을 마셨고 범죄 관련성은 없는 것으로 조사됐다.

