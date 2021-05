문화·예술로 담아낸 5·18 전야제…41주년 화두 ‘연대·항쟁·계승’

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 5·18 민주화운동 41주년을 기념하는 전야제가 17일 광주에서 열렸다.

5·18 민주광장과 금남로 일대에서 펼쳐진 이번 행사는 지난해 코로나19 여파로 취소된 뒤 2년 만에 재개됐다.

본 공연에 앞서 부대행사로 열린 풍물놀이가 전야제의 시작을 알렸다.

스산한 날씨에도 거리에 모인 시민들은 박수갈채를 보내며 풍물단을 응원했다.

동시에 5·18 민주광장 앞 무대에선 공연 전 리허설이 한창이었다.

5·18을 상징하는 ‘임을 위한 행진곡’이 울려 퍼졌다.

이날 공연은 사회적 거리두기 방역수칙 강화로 입장 인원이 99명으로 제한됐다.

이 때문에 공연장 내부가 아닌 주변에 수많은 인파가 몰렸다.

본격적인 전야제는 오후 7시30분부터 시작됐다.

‘5월, 시대와 눈 맞추다, 세대와 발 맞추다’라는 주제로, 문화와 예술이 어우러진 다채로운 공연이 펼쳐졌다.

연대의 장, 항쟁의 장, 계승의 장 등 총 3부로 나눠 악기 연주와 연극 등 다양한 볼거리를 제공했다.

연대의 장에선 국악기와 양악기를 함께 연주하는 국악 크로스오버 팀 잠미나이, 소극장운동을 하는 푸른연극마을 팀이 무대를 꾸몄다.

최근 광주의 아픔이 재현되고 있는 미얀마를 지지·연대하는 ‘미얀마에서 온 편지’를 각색한 연극은 관람객의 이목을 끌었다.

항쟁의 장에선 포크공연과 마당극, 집체극 등 공연 예술을 선보였다.

계승의 장은 양극화와 불공정, 왜곡과 폄훼, 차별과 혐오 등 공동체를 위협하는 문제를 5·18 정신으로 극복하자는 의미를 담은 공연이 이어졌다.

한편 이날 광주 국립 5·18민주묘지에서도 제41주년 5·18민중항쟁 추모제가 거행됐다.

