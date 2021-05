[아시아경제 박종일 기자] 효성이 지역의 미래인 어린이의 교육을 지원하기 위해 2000만원을 기탁했다.

마포구는 17일 효성 이정원 전무가 장학재단 사무국을 방문해 2000만원의 장학금을 마포인재육성장학재단에 전달했다고 밝혔다.

이날 기탁식에는 효성 관계자를 비롯 박홍섭 재단이사장과 유동균 마포구청장이 참석했다.

효성은 지난 2015년부터 마포인재육성장학재단에 매년 2000만원의 장학금을 기탁해 왔다.

효성 이정원 전무는 “뜻깊은 사업에 직접 동참하게 돼 기쁘며, 아이들이 마음 놓고 공부할 수 있는 환경이 조성되길 바란다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr