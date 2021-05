[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 17일 오전 신길7동 주민센터 회의실에서 개최된 혁신교육빌딩 건립 관련 열린 공론장에서 참석 학부모와 소통하고 있다.

열린 공론장은 혁신교육빌딩의 참 수요자가 될 학부모와 학생들의 건립 아이디어를 듣고 수요자 중심의 공간을 창출하기 위해 마련됐다.

채현일 구청장은 "개진해주신 다양하고 참신한 의견을 심도깊게 검토, 이용자 편의를 최대한 고려한 맞춤형 교육공간이 될 수 있도록 아낌없이 지원해나가겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr