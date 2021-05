순천시, 올해 청년도전 지원사업 공모

청년들의 잠재력을 이끌어 낼 청년주도형 프로젝트

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)가 ‘올해 청년도전 지원사업’ 대상자를 오는 28일까지 모집한다고 17일 밝혔다.

‘청년도전 지원사업’은 순천시에 거주하거나 활동하는 청년(만19세 ~ 만39세) 3인 이상으로 구성된 비영리단체 및 법인을 대상으로 프로젝트 활동비를 지원하여 청년들에게 삶의 활력을 불어넣어 숨은 잠재력을 끌어낼 수 있게 하는 청년주도형 프로젝트 실행사업이다.

활동분야는 청년대상 공연·전시·문화행사 프로그램과 오는 2023순천만국제정원박람회에 대한 순천홍보 등 청년주도형 프로젝트 실행을 위해 6~8개 팀에 팀당 700만원 ~ 1000만원이 지원된다.

또한 매년 9월 셋째주 토요일(올해 9월 18일)로 지정된 ‘청년의 날’ 행사 추진 관련해 프로그램, 간담회 등을 진행하는 1개 팀에는 2000만원을 지원한다.

참여를 희망하는 청년들은 시청 홈페이지나 시 청년센터 블로그를 참고해 신청서를 오는 28일까지 시 투자일자리과로 방문제출하면 된다.

시는 단체역량, 사업타당성, 사업효과성 등을 평가하며, 서류심사와 전문가 등으로 심사단을 구성하여 발표심사를 거쳐 청년주도형 프로젝트 실행 팀을 선발할 예정이다.

