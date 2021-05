속보[아시아경제 김수환 기자] 지난해 초 마이크로소프트(MS) 이사회가 빌 게이츠 MS 창업자와 사내 여직원과의 부적절한 관계와 관련한 의혹에 대해 게이츠에게 이사직 사퇴를 요구했었던 것으로 드러났다.

16일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 2019년 말 MS의 한 여직원이 게이츠와 몇년 간 부적절한 관계를 가졌다며 이 같은 내용을 회사 측에 알린 후 이사회가 내부 조사를 진행했었던 것으로 드러났다. 조사 종료를 앞두고 이사회는 게이츠의 사퇴를 요구하려고 했었던 것으로 전해졌다.

