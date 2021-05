서울시, 중랑역~상봉역 '시민체감형 물순환 거리' 조성한다…2년간 30억 지원

자치구 공모, 현장평가, 발표심사 거쳐 대상지 ‘중랑구’ 선정

불투수율 80% 이상인 '상봉동' 지역에 빗물 침투, 유출지하수 활용 물순환회복 추진

[아시아경제 임철영 기자] 시민들의 왕래가 잦은 중랑역과 상봉역 사이에 도시와 최첨단 물순환 시설 그리고 자연이 결합한 시민체감형 물순환 거리가 조성된다.

17일 서울시는 ‘스마트물순환도시 조성사업’ 최종 대상지로 중랑구를 선정하고 2년 동안 30억원의 사업비가 지원한다고 밝혔다. ‘스마트물순환도시 조성사업’ 공모전에는 총 5개 자치구가 응모했으며 현장평가 및 발표심사를 거쳐 사업의 적정성, 공익성, 실현 가능성 등을 종합평가했다.

이번 중랑구 상봉동 일대는 80% 이상의 높은 불투수율, 많은 유출지하수 활용량, 현장적용성, 물순환 회복 효과성, 시민체감, 유지관리계획 등 모든 심사항목에서 높은 점수를 받았다. 올해는 기본·실시설계를 실시하고 2022년에 공사를 완료한다.

스마트물순환도시 조성사업은 빗물, 유출지하수, 중수 등 풍부한 물자원을 지역의 특성에 맞게 다양하게 결합하여 시민들에게 제공하고 유출지하수 등 수자원을 활용하여 경제적 비용까지 창출해내는 미래형 사업이다.

사업대상지로 선정된 상봉동 망우로 지하에는 한전 전력구에서 매일 1300톤의 유출지하수가 하수관을 통해 버려지고 있었다. 이번 사업을 통해 유출지하수를 다양한 용도로 활용하게 되면 하수도요금 연간 2억원, 중랑물재생센터에서 처리하지 않게 되므로 처리비용 연간 5억원, 총 7억원의 절감효과도 있을 전망이다.

서울시는 물 공급기를 설치해 청소, 조경용수로 시민들이 사용할 수 있도록 제공하며 도로변에 급수전을 설치해 도로 청소용 물차에 공급할 계획이다. 또한 유출지하수를 도로에 살수하도록 망우로 중앙에 클린로드시스템을 설치해 도로청소와 비점오염원을 제거하고 보도 곳곳에 쿨링포그를 설치해 깨끗하고 시원한 거리를 조성할 예정이다.

이에 망우로에 강우가 내려 도로유출수가 발생하면 빗물받이를 통해 비점오염원 저감시설인 식물재배화분으로 유입되는 물순환 구조가 만들어진다. 이 과정에서 오염된 물을 정화하고 ‘침투 트렌치’를 통해 빗물을 지하로 스며들게 함으로써 도시의 물순환 회복에 기여할 수 있다. 침투 트렌치는 하수도관으로 빗물을 흘려 보내는 집수구의 하부를 큰 자갈 따위로 채워 투수성을 높여 빗물이 땅속으로 스며들 수 있도록 해주는 시설이다.

아울러 빗물침투량, 열섬완화, 미세먼지 저감 등 사업효과를 시민들이 한눈에 확인할 수 있도록 스마트센서를 수위계, 유량계, 온도계, 미세먼지 측정기 등에 설치해 관련 정보를 실시간으로 전광판과 터치스크린 방식의 정보전달 시스템(키오스크)에 표출함으로써 시민 편의성을 높일 계획이다.

서울시는 사업대상지가 상봉재정비촉진지구에 걸쳐 있어 앞으로 대규모 건축물 건립 시 중수도 시설이 설치되면 ‘상봉동 스마트물순환도시’와 연계해 활용할 수 있을 전망이다.

최진석 물순환안전국장은 "이번에 선정된 중랑구 상봉동 지역 스마트물순환도시 조성사업을 내년까지 조성 완료하고, 2030년까지 매년 1개소씩 지속적으로 확대·추진할 계획"이라며 "이를 통해 서울의 물순환 회복은 물론 수자원 활용가치에도 시너지 효과를 가져올 것으로 기대된다"고 말했다.

