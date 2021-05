김은혜 "영남당 프레임은 자해정치… 도로한국당은 막아야"

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 당대표 선거에 나선 김은혜 의원이 "영남은 죄가 없다. '도로한국당'이 문제"라고 했다.

김 의원은 16일 페이스북을 통해 "몇 가지 논쟁 주제 가운데 한 가지 바로잡을 게 있어 말씀드린다"면서 "우리 당이 가장 경계해야 할 일은 시간을 거슬러 올라가 '도로 한국당'으로 회귀하는 것"이라며 "이것만큼은 철저히 막아야 한다"고 강조했다.

그러면서 "'영남 출신이면 무조건 안된다'는 영남당 프레임은 백해무익한 자해정치로 중단돼야 한다"며 "지역당으로 우리 자신을 전락시키는 패착"이라고 주장했다.

출신 지역 대신 비전과 능력을 평가해야 한다는 것이다. 김 의원은 "당 대표에게 필요한 것은 오로지 이 난국을 타개하고 미래를 열어낼 비전과 능력"이라며 "국회의원 당선 횟수나 연령과 마찬가지로 출신 지역은 전혀 쟁점이 될 수 없는 부차적인 사안인 것"이라고 했다.

그러면서 "김은혜는 '수도권 대 영남' 구도를 철저히 배격하겠다"고 밝혔다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr