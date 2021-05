백신접종 후 사망신고, 누적 119명…AZ 58명·화이자 61명(종합)

지난 사흘간 신규 사망자 16명, 화이자 12명·AZ 4명

누적 이상반응 2만1944건, 1·2차 누적 접종자의 0.47%

[아시아경제 기하영 기자]코로나19 백신 접종 이후 지난 사흘간 사망신고가 16명 늘었다. 이상반응이 의심된다는 신고 역시 1200여건 늘어난 것으로 집계됐다.

15일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면, 지난 12∼14일 새로 접수된 백신 접종 후 이상반응 신고 사례는 총 1266건이다. 같은 기간 사망 신고는 16명 늘었다. 일별로는 12일 5명, 13일 8명, 14일 3명이다. 이 중 화이자를 맞은 사람이 12명, 아스트라제네카가 4명이다.

연령대로 보면 80대 9명, 70대 3명, 40대 2명, 90대와 60대 각 1명이다. 성별로는 여성이 11명, 남성이 5명이다. 접종후 사망에 이른 시간은 1시간, 14시간, 1일, 3일, 5일, 13일 등 다양했다.

중증 전신 알레르기 반응인 '아나필락시스' 신규 의심 사례는 10건(아스트라제네카 4건, 화이자 6건) 늘었다. 특별관심 이상반응·중환자실 입원·영구장애 및 후유증 등이 포함된 주요 이상반응은 88건(아스트라제네카 32건, 화이자 56건) 증가했다. 나머지 1152건은 근육통, 두통, 발열, 오한, 메스꺼움 등 흔하게 나타날 수 있는 증상이었다.

누적 이상반응 신고 2만1944건…누적 접종자 0.47%

국내에서 백신 접종이 시작된 2월 26일 이후 접수된 이상반응 의심 신고는 누적 2만1944건이 됐다. 이날 0시 기준 국내 1·2차 누적 접종자 463만6641명(건)의 약 0.47% 수준이다.

전체 이상반응 의심 신고 중 아스트라제네카 백신 관련이 1만7693건(80.6%), 화이자 백신 관련은 4251건(19.4%)이다. 접종자 대비 이상반응 신고율은 아스트라제네카 백신이 0.86%, 화이자 백신이 0.16% 정도다.

국내 누적 사망 사례는 총 119명(아스트라제네카 58명·화이자 61명)이다. 여기에는 첫 이상반응 신고 당시 다른 증상으로 먼저 신고됐다가 상태가 악화해 사망한 경우는 포함되지 않았다.

방역당국은 신고 당시의 최초 증상을 바탕으로 이상반응 사례를 분류한다. 아나필락시스 의심 사례는 누적 197건(아스트라제네카 153건·화이자 44건)이다. 주요 이상반응 의심 사례는 누적 583건(아스트라제네카 백신 333건·화이자 백신 250건)이다. 전체 이상 반응 신고의 95.9%에 해당하는 2만1045건은 예방접종 이후 흔히 나타날 수 있는 근육통, 두통, 발열, 메스꺼움 등의 경미한 사례다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr