서울 중구의회 행정보건委 강동구 천호지하공영주차장· 성동구립목욕탕 방문

[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구의회(의장 조영훈) 행정보건위원회(위원장 박영한)는 13일 강동구 천호지하공영주차장과 성동구 사근동에 위치한 구립목욕탕을 찾았다.

이번 방문은 타 자치단체에서 추진한 우수 정책 사례를 직접 확인, 중구에 적합한 정책 모델을 발굴하기 위해 마련됐다.

행정보건위원회 박영한 위원장, 이혜영 위원, 김행선 위원과 함께 복지건설위원회 길기영 위원장, 이화묵 위원도 현장 방문에 나섰다.

이날 의원들은 먼저 주차 문제 해결의 모범 사례로 꼽히는 강동구 천호 지하공영주차장을 방문, 관계자를 만나 운영 현황 및 애로사항을 청취하고 의견을 나누는 시간을 가졌다.

다음 현장 방문은 성동구 사근동 공공복합청사 내 구립목욕탕으로 이어졌다. 거동이 어려운 어르신과 취약계층의 목욕시설이 부족한 지역 문제 해결에 참고차 방문한 의원들은 시설 곳곳을 살펴보고 이용 실태를 꼼꼼히 확인했다.

위원들은“앞으로도 지속적인 현장 방문을 통해 타 자치단체 우수사례를 면밀하게 분석, 구민 복리증진에 이바지할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

