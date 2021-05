광주 서구 장학재단에 장학기금 기탁 잇따라

광주은행·광주신세계 각각 2000만원 쾌척

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구 장학재단(이사장 윤풍식)에 지역의 소외계층 학생지원과 우수인재의 지원·육성 등을 위한 장학기금 기탁이 잇따랐다.

14일 서구에 따르면 이날 송종욱 광주은행장이 장학재단에 2000만원의 장학금을 기탁했다.

광주은행은 지난 2016년부터 지금까지 총 8000만원의 장학금을 후원하는 등 지역 미래인재 육성을 위한 기부문화 조성에 앞장서고 있다.

앞서 지난달 30일에는 2016년부터 장학금을 기탁해 오고 있는 ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)가 2000만원의 장학금을 쾌척했다.

광주신세계가 기탁한 장학금은 현재까지 총 1억2000만원에 달한다.

광주은행과 ㈜광주신세계는 우리 지역의 인재를 육성하는 데 조금이나마 도움이 될 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다는 뜻을 밝혔다.

서구장학재단 관계자는 “코로나19 등 어려운 여건 속에서도 장학재단에 기탁금을 보내주신 여러분들께 감사드린다”며 “장학재단을 통해 미래를 이끌어갈 지역 인재를 발굴하고 지원·육성해 지역발전으로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 서구장학재단은 지난 2015년 10월 설립 이후 지금까지 49억원의 기금을 조성, 2016년부터 매년 장학생을 선발하고 있다. 480명의 학생에게 4억 8000여만원을 장학금으로 지원했다.

장학금 후원문의는 서구 장학재단으로 하면 된다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr