[포토]종로구, 소상공인 융자지원 업무협약 체결

[아시아경제 박종일 기자] 종로구(구청장 김영종)는 14일 구청장실에서 서울신용보증재단, 우리은행, 신한은행 ,하나은행과 소상공인 저금리 융자지원을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약으로 종로구와 3개 은행은 서울신용보증재단에 총 16억 원을 1:1 매칭 출연, 지역내 소기업과 소상공인에게 최대 2000만 원까지 저리 융자를 실시한다.

융자 규모는 200억 원이며 종로구에서 1년간 이자를 지원한다.

김영종 구청장은 “시-자치구 협력 민생경제대책의 일환으로 소상공인에게 저리에 융자를 지원하려고 한다”면서 “코로나19 장기화로 경제적 어려움을 겪고 있는 지역내 소상공인에게 조금이나마 도움이 되기를 바란다”고 소감을 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr