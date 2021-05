[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 14일부터 21일까지 '제11회 사랑스런 우리 아이 사진 전시회'를 개최한다.

중랑구 육아종합지원센터에서 주관하는 이번 사진전은 지난 3월 말부터 4월 중순까지 아이들의 사랑스럽고 행복한 순간을 주제로 진행한 공모에서 선정한 본선 진출작 39점등을 전시한다.

사진전은 14일 하루 중랑구민광장에서 야외전시를 진행하고 오는 21일까지 중랑구청 1층 로비에서 최종 수상작 10작품을 전시할 예정이다.

류경기 중랑구청장은 ”화창한 봄날에도 불구하고 코로나19로 많은 주민들께서 많이 지치고 힘드실 것“이라며, “이번 사진전 행사에서 따뜻한 봄기운과 함께 순수하고 사랑스러운 아이들의 사진을 보며 마음을 치유하는 시간을 가져보시길 바란다”고 말했다.

공모결과 올해도 171점 작품이 접수, 지난해에 이어 어린이집과 영유아 가족의 뜨거운 관심을 받았다.

