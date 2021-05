진주시, 월아산 우드랜드에 '스마트 가든' … 산림교육장으로 활용

목공체험장 등 실내정원 조성

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 월아산 우드랜드 목공체험장과 숲속 어린이도서관 실내에 식물 자동화 관리기술을 활용한 '스마트 가든'을 조성했다고 14일 밝혔다.

산림청 보조사업으로 시행된 스마트 가든 조성사업은 최근 사회적 이슈인 미세먼지 저감과 쾌적한 생활환경을 추구하는 요구에 따라 실내 공기정화 식물과 스마트 기술을 결합해 정원의 치유 및 관상 효과를 실내공간으로 확장한 정원 조성 프로젝트다.

이번에 스마트 정원이 설치된 우드랜드 내 목공체험장은 어린이들이 목공체험을 위해 즐겨 찾는 곳이다. 미세먼지 등 환경문제에 대한 눈높이 교육과 함께 쾌적하고 다양한 볼거리를 제공할 것으로 기대되고 있다.

한편 월아산 우드랜드는 코로나19 장기화와 월아산 자연휴양림·산림 레포츠 단지 등 대규모 산림복지시설 조성공사로 인해 지난해 8월부터 현재까지 임시휴관 중이다. 6월 말 주차장 개선공사 준공 이후 재개장 여부를 검토할 계획이란 게 진주시의 설명이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr