합천군, '치매 극복' 선도단체 6개소 현판식

대한노인회 합천군지회, 대양우체국, 합천 시네마, 미 타 재가복지센터, 합천교회, 합천 삼일교회

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 ㈔대한노인회 합천군지회, 대양우체국, 합천 시네마, 미타 재가복지센터, 합천교회, 합천 삼일교회 등 6개 단체가 신규 치매 극복 선도단체에 신규 지정됐다고 14일 밝혔다.

군은 지난해 초계교회를 시작으로, 선도기관(2개소), 선도단체(9개소), 선도도서관(2개소)(2개소)을 지정, 지속해서 치매 극복 활동에 참여할 수 있도록 치매 관련 정보를 제공하고 있다.

이와 함께 합천군은 치매안심센터를 통해 만 60세 이상 치매 조기 검진 전수조사, 치매 환자 등록 및 관리, 치매 진단비, 치매 치료 관리비, 인지·재활 프로그램, 보호 물품(환자를 돌보는 데 필요한 물품) 지원 등 다양한 혜택을 제공하고 있다.

군 관계자는 "치매는 환자와 가족뿐만 아니라, 지역사회가 적극적으로 참여해 개선해 나가야 하는 질병"이라며, "앞으로도 많은 관계기관과 단체가 치매 선도단체로 지정돼 활발한 활동을 할 수 있도록 지속해서 노력하겠다"고 말했다.

