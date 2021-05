[아시아경제 온라인이슈팀] 가수겸 배우 손담비가 속옷 브랜드 론칭 사실을 알렸다.

손담비는 13일 자신의 인스타그램에 "여러부우운 제가 언더웨어 브랜드를 론칭했어요. 언더웨어에 관심이 많았어서 이렇게 선보이게되었어요 많이 떨리고 기뻐요. 관심과 사랑 부탁드려요"란 글을 올렸다.

함께 공개한 사진들 속에는 해당 속옷들을 입고 포즈를 취한 손담비의 모습이 담겨져 있다.

