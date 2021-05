동국대, 수시 전형 안내·모의면접…6월 부산·광주서 개최

6월5일 부산, 6월25일 광주에서 '드림패키지' 진행

[아시아경제 한진주 기자] 동국대학교는 수시모집 학생부위주전형을 준비하는 수험생과 학부모를 위해 모의면접 프로그램을 진행한다.

동국대 입학처는 오는 6월5일과 26일 수시 전형을 안내하고 모의면접 등을 진행하는 '드림패키지(Dream Package) 프로그램'을 개최한다고 14일 밝혔다. 다음달 5일에는 부산 벡스코, 26일에는 광주 김대중컨벤션센터에서 열린다.

동국대 드림패키지 프로그램은 ▲전년도 학생부종합전형 결과 공개 ▲2022학년도 학생부위주전형 안내 ▲전형알리미 ‘Dreamer'의 합격사례 발표 ▲모의면접·피드백 등으로 진행된다.

동국대 모의면접은 다면평가시스템을으로 입학사정관과 동료, 고교교사의 피드백을 동시에 받을 수 있다. 다른 학생의 면접을 참관하면서 면접관 입장에서 생각하고 본인의 면접을 되돌아 볼 수 있는 기회다.

지난해 처음 도입한 고교교사의 모의면접 참관은 올해도 동일하게 진행한다. 고교교사는 모의면접 과정을 참관하고 학생에게 피드백을 제공한다. 모의면접이 종료된 후에는 각자의 의견을 공유하는 시간도 주어진다.

참가 신청은 영남권(부산)은 오는 24일까지, 호남권(광주)은 오는 31일부터 5월14일까지 동국대 입학처 홈페이지에서 하면 된다. 권역별 각 150명, 전체 300명의 최종 참가자를 선발할 예정이다.

고교교사 참관 신청 기간도 동일하다. 고교별 1명으로 신청이 제한되며, 지원한 순서대로 권역별 각 24명의 참관자를 선발한다. 참가 대상자에게는 신청 마감일 이후 홈페이지 및 개별 문자를 통해 안내한다.

강규영 입학처장은 "코로나19로 인해 정보 접근이 더욱 어려워진 상황에서 권역별로 진행되는 입시정보 제공 프로그램을 통해 예비 수험생들과 고교교사에게 면접평가 과정을 직접 경험할 수 있는 기회를 제공하고자 한다"고 말했다.

