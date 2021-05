[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 경기도 장기요양요원지원센터가 개소했다.

경기도는 요양보호사 등 장기요양기관 종사자들의 처우개선과 복지증진을 위한 장기요양요원지원센터가 13일 공식 운영에 들어갔다고 밝혔다.

의정부시 의정부동에 위치한 장기요양요원지원센터는 257㎡ 규모로 경기도사회서비스원에서 위탁 운영한다.

센터는 장기요양기관 종사자의 처우개선을 위한 상담사업, 전문성 강화를 위한 직무교육, 취업 정보제공 등의 역할을 맡는다. 또한 인권 보호와 사회적 인식 개선 등 다양한 지원 사업도 병행한다.

이병우 도 복지국장은 "장기요양기관 종사자는 노인들의 원활한 일상생활을 지원하는 필수노동자이지만 취약한 근무 여건과 고용안전성 등이 문제점으로 제기되고 있다"며 "경기도장기요양요원지원센터가 돌봄 종사자의 권익향상을 위한 중추적 역할을 할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

