▶이현우(국민일보 산업부 기자)씨 별세, 이창엽(그빛교회 담임목사)씨 자녀상= 13일, 서울 강서구 마곡동 이대서울병원 장례식장 특1호실, 발인 15일 오전 9시, 장지 경기 파주시 동화경모공원. ☎(02)6989-4440

