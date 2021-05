[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 제시가 볼륨감 넘치는 몸매를 자랑하며 근황을 전했다.

최근 제시는 자신의 SNS를 통해 "Opening new doors daily..." 라는 글과 함께 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 제시는 몸에 밀착되는 독특한 디자인의 상의를 입은 채 포즈를 취하고 있다. 제시의 건강미 넘치는 볼륨감이 감탄을 자아낸다.

한편 제시는 지난 3월 '어떤X (What Type of X)'을 발매했다. 여러 예능프로그램을 비롯, SBS 웹예능 '제시의 쇼!터뷰'와 TV조선 드라마 '어쩌다 가족'에 출연 중이며 tvN '식스센스2'에 출연할 예정이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr