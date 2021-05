고리본부, ‘소통고리’? 대학생 재능기부 자원봉사 공모전에 6500만원 후원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력 고리원자력본부(본부장 김준석)는 부산시시자원봉사센터(센터장 백순희)와 함께 대학생 재능기부 자원봉사 확산을 위해 ‘제7회 소통고리 대학생 자원봉사 공모대전’ 후원금 전달식을 했다.

올해 7회를 맞은 이 사업은 대학생의 창의적 재능나눔 활동을 통해 지역맞춤형 자원봉사 프로그램을 개발하고 지원하기 위해 진행되고 있다.

부산시자원봉사센터가 주관하고 고리원자력본부가 후원하고 있다.

올해 소통고리 공모전에는 부산 지역 대학생 자원봉사 단체 48개팀이 지원해 30개팀이 선발됐다.

팀별 100만원에서 최대 200만원으로 총 6500만원의 후원금이 전달된다.

후원금을 전한 김준석 고리원자력본부장은 “대학생의 재능기부 봉사활동 활성화에 고리본부가 동참하게 돼 뜻깊게 생각하며, 소통고리 대학생 자원봉사 공모대전 사업이 성공적인 봉사프로그램 모델이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 격려의 말을 전했다.

공모전 선발 30개팀은 자체 계획에 따라 10월까지 봉사활동을 펼치고, 연말 활동결과에 따라 최종 시상식을 할 예정이다.

