"美 국방부, 샤오미 블랙리스트에서 제외"

[아시아경제 이기민 기자] 미국 국방부가 중국의 전자제품 제조업체 샤오미(小米)를 이른바 '블랙리스트' 명단에서 제외할 예정이라는 보도가 나왔다.

12일 주요 외신 등에 따르면 미국 정부와 샤오미는 진행 중인 소송 문제를 해결하고 추가로 이의를 제기하지 않는다는 데 합의했다. 샤오미 측은 자세한 설명 없이 최근 상황을 주시하고 있는 것으로 알려졌다.

미국 국방부가 샤오미를 '블랙리스트'에서 제외한다는 것은 더 이상 제재 대상이 아니라는 것을 의미한다. 이 같은 소식이 전해지자 홍콩 주식시장에서는 샤오미 주가가 6% 넘게 급등했다.

이는 전임 도널드 트럼프 행정부 당시의 결정을 뒤집은 것이다. 미 국방부는 올해 1월14일 트럼프 대통령의 임기 만료를 6일 앞두고 샤오미, 중국 국영 항공기제조사 중국상용항공기공사 등 중국 업체 9개에 대해 군사적 용도에 활용되는 것으로 의심된다며 블랙리스트에 추가한 바 있다.

해당 기업들에 대한 미국의 새로운 투자를 금지하고 기존 투자자들이 오는 11월11일까지 지분을 처분하도록 했다. 이에 샤오미는 미 국방부의 조치가 정당하지 않고 적법하지도 않다면서 미국 법원에 소송을 냈다.

미국 법원은 지난 3월 샤오미를 미국 정부의 블랙리스트에서 임시로 제외하는 가처분 결정을 내렸다.

