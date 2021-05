[아시아경제 이기민 기자] 일본의 도요타가 2020회계연도(2020년4월~2021년3월)에 연결 결산 기준으로 2조2452억엔(약 23조원)의 순이익을 기록했다고 12일 발표했다.

교도통신에 따르면 도요타의 2020회계연도 순이익은 전년 대비 10.3% 늘었다.

코로나19 확산에도 주력 시장인 미국과 중국에서 판매가 회복됐고, 비용이 감축되면서 이익이 늘었다.

도요타의 2020회계연도 매출액은 전년 대비 8.9% 감소한 27조2145억엔(약 281조원)을 기록했다.

2021회계연도 자동차 판매 대수 전망치는 1055만대로 2020회계연도 판매 실적 992만대를 웃돈다.

도요타는 또 2030년에 하이브리드차와 전기차(EV) 등 모터를 장착한 차량의 판매 목표치로 전체 자동차 판매 대수의 80%에 해당하는 800만대를 제시했다.

