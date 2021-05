[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)가 온라인에서 자치역량 강화에 나섰다.

구는 12일 오후 3시 주민자치회 온라인 워크숍 ‘자치계획 물어보살’을 개최했다. 이번 워크숍은 새로운 주민자치회의 안정적인 정착을 돕고 자치계획 수립 방법 등 자치 위원들의 역량 강화를 위해 마련됐다.

워크숍에는 안산시마을지원센터 이필구 센터장이 강사로 나서 ‘사례로 알아보는 자치계획 수립 방법’을 주제로 강의를 진행했다.

한편, 구는 올해부터 주민자치회를 20개 전동으로 확대 운영 중이다.

